الوزراء الأوكراني: استقلت لإزالة كل الشكوك حول الرئيس

قال مكتب الرئاسة في أوكرانيا اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك قدم خطاب استقالته، وسينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.وذكر هونشاروك على فيسبوك: "قبلت المنصب من أجل إنجاز برنامج الرئيس، هو بالنسبة لي نموذج للانفتاح والاحترام".وأضاف: "ومع ذلك، ومن أجل التخلص من أي شكوك بشأن احترامنا وثقتنا في الرئيس، كتبت خطاب استقالة وسلمته إلى الرئيس مع الحق في تقديمه إلى البرلمان".وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية، الخميس، أن مجلس الوزراء في البلاد أيَّد مشروع مرسوم رئاسي بانسحاب أوكرانيا من اتفاق مُوقَّع عليه مع رابطة الدول المستقلة (الكومنولث الروسي).وذكرت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية: "أيد مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم رئاسي للانسحاب من اتفاق بشأن تأسيس مجلس يضم رؤساء وحدات الاستخبارات المالية لرابطة الدول المستقلة".ورابطة الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفيتية سابقة ومقرها في مينسك روسيا البيضاء، وتضم الرابطة: روسيا، بيلاروسيا، أوكرانيا، مولدوفا، جورجيا، أرمينيا وأذربيجان، تركمانستان، أوزبكستان، كازخستان، طاجيكستان، وقرغيزستان.