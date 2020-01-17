لارتكابهما مخالفات.. عزل عضوي هيئة تدريس بجامعة بنها

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عزل اثنين من أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الجامعة من وظيفتهما؛ لارتكابهما مخالفات تمس كرامة ومكانة عضو هيئة التدريس.وكان رئيس الجامعة قد أحال كل من د.«ع. ف » ود.« د.و» المدرسين بإحدى كليات الجامعة إلى مجلس التأديب، وذلك لما نسب إليهما بالتحقيقات من مخالفات.وانتهى مجلس التأديب إلى عزلهما من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع بناء على ما ورد بالأسباب والتحقيقات التي أجريت معهما.وشدد السعيد على مواجهة أية تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة، قائلا: "ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه" ولا يوجد أحد فوق المسائلة اعتبارا من رئيس الجامعة.وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المخلصة التي تبذلها القيادات الجامعية والعاملين في مختلف مواقعهم للارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة داخليا وخارجيا.