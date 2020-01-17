«جوجل» تصل إلى تريليون دولار

وصلت القيمة السوقية لشركة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" إلى تريليون دولار، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أميركية تحقق هذا الإنجاز.وتنضم مجموعة ألفابت في سيليكون فالي الى شركة "آبل" التي حققت التريليون كقيمة سوقية عام 2018 وتجاوزته الخميس إلى 1.38 تريليون دولار، و"مايكروسوفت" التي وصلت قيمتها إلى 1.26 تريليون دولار، و"أمازون" التي تخطت حاجز التريليون في سبتمبر لكنها عادت وتراجعت إلى 930 مليار دولا.وارتفع سعر سهم شركة الإنترنت العملاقة 0.76% خلال النهار، لتصل قيمة "ألفابت" الى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات.و"ألفابت" تم تأسيسها عام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل "وايمو" للسيارات الذاتية القيادة و"فيرلي" المختصة بعلوم الحياة.وأعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لـ"جوجل" سوندار بيتشاي، سوف يتولى أيضا مهام رئاسة مجلس إدارة "ألفابت"، مما يثير تكهنات حول ما إذا كانت هناك عملية إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها.و"جوجل" هو محرك البحث الأكثر استخداما في العالم، الذي أنتج نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف المحمولة.