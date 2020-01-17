ضبط 9 متهمين بـ25 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 9 متهمين بحوزتهما أسلحة نارية، وكميات من المخدرات.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 9 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحه نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 25 كيلو جرام، و600 كيلو جرام من جوهر الحشيش، و2سلاح أبيض.تحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة تحقيقاتها، في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.