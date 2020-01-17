احتجاجات وقطع للطرق في أسبوع الغضب بلبنان

أقدم المحتجون اللبنانيون، صباح اليوم الجمعة، على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البلاد، مثل المداخل الرئيسية في بيروت وجبل لبنان وعلى الأوتوستراد الساحلي، احتجاجا على الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وعدم الاستجابة لمطالب الحراك اللبناني المنطلق منذ أكثر من 93 يوما.وشهدت عدد من المناطق منها جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت، إضرابا مفتوحا منذ فجر اليوم، تلبية للدعوات التي أطلقها الحراك، وفقا لـ"سكاي نيوز" عربية.وكانت مجموعة من المحتجين دعت في وقت سابق إلى إضراب شامل على أن يترافق مع إغلاق الطرق، في إطار ما سمي بـ"أسبوع الغضب".وأفادت هذه المجموعة بأن هذا التحرك يأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور 93 يوما على انطلاق التحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية.