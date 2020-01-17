وفاة ربة منزل خنقًا بسبب غاز السخان ببني سويف

لقيت ربة منزل حامل بالشهر التاسع مصرعها، اليوم الجمعة، مختنقة داخل حمام منزلها عقب تسرب غاز من سخان المياه مما أدى لوفاتها بقرية كوم الرمل بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أهناسيا يفيد بمصرع "فاطمة.م.ع." 27 سنة ربة منزل داخل حمام منزلها.وتبين من التحريات الأولية أن الزوجة تقيم مع حماتها وتُدعى "فدان. ح. ب" 55 سنة، ربة منزل، ومتزوجة وزوجها ويعمل بالخارج، وإنها دخلت حمام منزلها للاستحمام ونتيجة اختناقها بسبب الغاز لقيت مصرعها.وتبين أن ربة المنزل المتوفاة حامل بالشهر التاسع وأثناء استحمامها حدث تسريب غاز من السخان، مما أدى لاختناقها ووفاتها وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود أثار اختناق بغاز أول اوكسيد الكربون والذي ينتج عن استخدام سخانات الغاز وسبب الوفاة هبوط حاد بعضلة القلب، ما أدى لوفاتها والجنين، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 93 إداري مركز سمسطا.