الأرصاد: طقس اليوم بارد يصاحبه أمطار.. والقاهرة 17 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11 17شبين الكوم 11 17طنطا 10 16دمنهور 11 17الإسكندرية 11 16بلطيم 12 16مطروح 11 14السلوم 10 13سيوة 12 16بورسعيد 12 19دمياط 12 18الزقازيق 10 18الإسماعيلية 10 19السويس 11 18العريش 10 19رفح 11 19رأس سدر 11 20نخل 04 16نويبع 14 20طابا 12 20كاترين 01 10الطور 10 17شرم الشيخ 15 21الغردقة 14 22مرسى علم 15 20الفيوم 10 18بنى سويف 10 18المنيا 09 19أسيوط 06 18سوهاج 10 18قنا 10 19الأقصر 11 20أسوان 12 21أبوسمبل 11 20الوادي الجديد 09 22شلاتين 17 26أبو رماد 16 24حلايب 19 23رأس حدربة 18 23