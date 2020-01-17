ترامب يفرج عن أموال لمساعدة بورتوريكو فى أعقاب الزلزال

أفرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مساعدة طارئة لبورتوريكو لجهود الإغاثة في أعقاب زلزال وقع في وقت سابق هذا الشهر تسبب بدمار واسع.وحسبما أفادت صحيفة " نيويورك تايمز" يتيح إعلان ترامب عن حالة كارثة كبرى في بورتوريكو أموالا فدرالية لأعمال التصليح والإيواء المؤقت ولقروض منخفضة التكلفة "لمساعدة الأفراد وأرباب الأعمال على تخطي آثار الكارثة" وفقا للبيت الأبيض.وأدى الزلزال الذي ضرب بورتوريكو هذا الشهر بحياة شخص وعاث خرابا بالبنية التحتية التي لا تزال متضررة من جراء الإعصار ماريا عام 2017.ولا يزال آلاف الأشخاص يقيمون في خيم في العراء خشية وقوع هزات ارتدادية تؤدي إلى انهيار مبان.