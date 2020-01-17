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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أستراليا تبدأ فى تقييم الأضرار مع إبطاء الأمطار لحرائق الغابات

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسؤولون أستراليون، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من الترحيب بهطول الأمطار التي ساعدت في إبطاء حرائق الغابات المستعرة في بعض المناطق الأشد تضررًا في ولايتين أستراليتين؛ إلا أن منطقة كبيرة من الغابات والمدرجة في قائمة التراث العالمي في ضواحي سيدني دمرت خلال موسم حرائق الغابات الذي امتد لعدة أسابيع.

وحسبما أفاد موقع "ذا صن" من المتوقع أن تستقبل ولاية نيو ساوث ويلز التي ضربها الجفاف، وهي أكثرولاية تضررت من حرائق الغابات في أستراليا، ما يصل إلى 50 مم من الأمطار اليوم الجمعة في أجزاء متفرقة منها، وهو ما يعتبر أفضل هطول للأمطار منذ عدة أشهر.

وقال روب روجرز نائب مفوض خدمات إطفاء الحرائق الريفية في حوار للقناة السابعة بالتلفزيون الأسترالي اليوم "إن (الأمطار) لن تخمد كل هذه الحرائق لكن من المؤكد أنها ستساهم في إبطائها بشكل كبير وأعتقد أنها أعطت دفعة معنوية كبيرة".

وقال إنه كانت هناك أمطار "على معظم مناطق الحرائق الآن، على الأقل 10 مليمتر من المياه"، منذ مساء الأربعاء، ولا وتحديدا في جنوب الولاية "في المناطق التي يصعب الوصول إليها".

يشار إلى أنه مع حلول بعد ظهر اليوم الجمعة -بتوقيت أستراليا- كان هناك أقل من 80 حريق غابات في نيو ساوث ويلز، ولكن جميعها كانت في أدنى مستوى من التحذير.

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