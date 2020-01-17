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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ماراثون مصر الدولي وسط معابد الفراعنة بالأقصر

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:18 ص
معابد الفراعنة بالأقصر
معابد الفراعنة بالأقصر
وكالات
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انطلقت وسط معابد الفراعنة، غربي مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، صباح اليوم الجمعة، سباقات
ماراثون مصر الدولي في نسخته الـ 27، وذلك بمشاركة عدائين من 20 دولة.

وقال جاسر رياض، رئيس الماراثون، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن السباقات التي انطلقت من ساحة معبد الملكة حتشبسوت، مارا بمعابد هابو والرامسيوم وسيتى الأول وتمثالي ممنون الشهيرين، ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، يشارك فيها 200 عداءً عربيا وأجنبيا، ينتمون لـ20 دولة بينها السعودية والأردن وجنوب إفريقيا واليابان وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بجانب 70 من العدائين المصريين.

يذكر أن رياضة العدو، هي رياضة مصرية قديمة، وثقتها نصوص تركها الملك امنحتب الثاني على لوحته الموجودة داخل حرم أبو الهول وفيها يقول: " لا أحد يستطيع أن يجاريه في العدو".

وقد عُرِفَ المصريون القدماء بأنهم شعب مولع بالقوة والرشاقة وخفة الحركة، وحتى أولئك النحاتين الذين أقاموا التماثيل بالمعابد الفرعونية، حرصوا على أن تكون بخواصر نحيفة ومناكب عريضة، وبحسب علماء المصريات، فقد وجد نبلاء الفراعنة، متعة في مشاهدة الرياضة والاشتراك فيها، واعتبروها " طقوسا حقيقية لضمان النشاط والقوة".

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