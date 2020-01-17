الشرطة الأندونيسية تعتقل «ملك العالم»

اعتقلت الشرطة الإندونيسية في إقليم جاوا بوسط البلاد اليوم الجمعة رجلًا زعم أنه ملك العالم، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه.وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" ادعى توتو سانتوسو أنه تلقى وحيا من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة "كيراتون أجونج سيجاجات" أو (المملكة العالمية العظمى).وقال ريكو دانيل قائد شرطة جاوا الوسطى، إن الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، دفع بعضهم نحو 110 ملايين روبية (8000 دولار) بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مقبلة بالدولار الأمريكي.وتابع ريكو "لقد وعد (الرجل) الناس بأنهم إذا اتبعوه تحرروا من الخطر وستكون حياتهم أفضل"، مضيفًا أن توتو استحدث أيضًا مستندات مزيفة منسوبة للأمم المتحدة وقناة على يوتيوب لنشر مزاعمه.وقال ريكو إن توتو وشريكته التي كانت تؤدي دور الملكة تم اعتقالهما رسميًا بتهمة الاحتيال ونشر أخبار كاذبة.وأفادت وسائل الإعلام أن توتو كان يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في جاكرتا قبل أن يلتهم حريق بلدته في عام 2016.