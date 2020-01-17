سقوط أجزاء من عقار قديم بجمرك الإسكندرية دون إصابات (صور)

تأثرت إحدى العقارات القديمة بمنطقة الجمرك التابعة لنطاق حي الجمرك، بالعوامل الجوية التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية من سقوط أمطار، مما أسفر عن سقوط أجزاء من عقار قديم بـ 24 شارع سوق السمك القديم، دون إصابات.وتلقت غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة نجوى أمين رئيس الحى، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار قديم بنطاق الحى، وانتقل إلى الموقع مهندس المنطقة، وإدارة المشروعات، ووحدة التدخل السريع.وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أجل+ دوريين وخالي من السكان وصادر له قرار إزالة لسطح الأرض وتم تأمين العقار، وقامت الحماية المدنية بوضع حواجز حول العقار لتأمين المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.