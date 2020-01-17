اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ برمون الغطاس

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، ولمدة ثلاث أيام صوم برمون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، الإثنين 20 يناير الجاري.وكشفت مصادر كنسية مٌطلعة أن، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد، في كاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء الأحد 19 يناير.يأتي ذلك في إطار تقليد بابا الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يترأس بابا الكنيسة الأرثوذكسية صلاة عيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.وأضافت المصادر في تصريحات لـ "الدستور"، أنه من المقرر أن يشارك البابا في صلاة القداس الإلهي، الأنبا إيلاريون أسقف غرب المحافظة، والأنبا هيرمينا أسقف الوسط والشرق، والأنبا بافلي أسقف عام المنتزه، بالإضافة إلى القمص رويس مرقس والقمص إبرام إيميل.ومن المقرر أن، يترأس البابا تواضروس الثاني، المهنئين بعيد الغطاس المجيد، صباح الإثنين المقبل، بالمقر البابوي بالإسكندرية.وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 19 يناير قداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.