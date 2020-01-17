عبور سفينة حربية أمريكية لمضيق تايوان الاستراتيجي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الجمعة أن سفينة حربية أمريكية أبحرت شمالا عبر مضيق تايوان الاستراتيجي في اليوم السابق، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب رئيسة الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" فإن الوزارة قالت في بيان موجز أرسل للصحفيين، إن تايوان كانت تراقب عن كثب مرور السفينة الحربية الأمريكية عبر المضيق البالغ طوله 180 كيلومترا والذي يفصل تايوان عن الصين ولم يحدث أي شيء غير طبيعي.وجاء عبور السفينة بعد أيام من تأكيد بكين لمطالبها بشأن تايوان في أعقاب إعادة انتخاب الرئيسة تساي إنج وين، يوم السبت الماضي، مع حزبها الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، المؤيد للاستقلال، الذي حصل على 57.1 بالمئة من الأصوات.وفي يوم الأحد الماضي، وصف تعليق نشرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) الدعم لتساي بأنه "تيار مضاد مؤقت".يشار إلى أن لتايوان حكومتها الخاصة منذ عام.1949 وتعتبر بكين تلك المنطقة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءًا من أراضيها.ودفعت الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، وهي حليف طويل الأمد لتايوان، واشنطن إلى زيادة دعمها لتايوان في مجموعة متنوعة من المجالات بداية من الدعم العسكري إلى الاقتصادي، وفقًا لوو جيه مين،الخبير بالشأن الصيني في منشأة الأبحاث أكاديميا سينيكا في تايبيه.وفي عام 2019، احتفلت الولايات المتحدة وتايوان بمرور 40 عامًا من الصداقة والتعاون بين البلدين.