كيف تفرق بين أعراض الأزمة القلبية وعسر الهضم؟

تتشابه أعراض الأزمات القلبية بأعراض عسر الهضم، ولكن ما يميز تلك الأعراض عن الأخرى الآم الصدر التي ترافق أمراض القلب.وغالبا ما تشمل الأعراض المصاحبة لاحتشاء عضلة القلب، الشعور بالضغط أو بثقل في الجزء الأوسط من الصدر، ويمكن أن ينتشر الألم من الصدر إلى الفك والعنق والذراعين والظهر.كما يعاني المريض من ضيق في التنفس، والشعور بالغثيان أو ألم البطن أو الحرقة أو التقيؤ، وأيضا المعاناة من كثرة العرق وفقدان الوعي، أو نقص مستوى الإدراك أو كليهما، وكلما تلقيت رعاية عاجلة، كانت فرصة تعرضك لضرر دائم في القلب أقل.و حسبما افادت صحيفة " ذا صن" تعرف النوبة القلبية "الخفيفة"، التي يطلق عليها طبيا اسم "احتشاء عضلة القلب"، عن طريق قطع جزئي لإمدادات الدم إلى القلب.و قال طبيب القلب، جوزيف كامبل، لموقع Cleveland Clinic: "إذا قيل لك أنك مصاب بنوبة قلبية خفيفة، فربما يعني ذلك أن قلبك لم يتعرض لأعراض جسيمة ولا يزال يضخ الدم بشكل طبيعي".ويتم تحديد النوبة القلبية "الأكثر خطورة"، عندما يكون هناك انقطاع طويل في إمدادات الدم إلى القلب، ويحدث هذا بسبب انسداد كامل للشريان التاجي، والذي يمكن أن يسبب أضرارا واسعة النطاق لمساحة كبيرة من القلب.ويوضح تقرير لمعهد أبحاث القلب في بريطانيا، أنه عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب، يحرمه من الأكسجين، وبالتالي تبدأ عضلة القلب بالموت، مضيفا: "يعد العلاج الطبيعي المبكر أمرا حيويا لضمان عدم حدوث هذا الضرر الدائم".ويمكن لأعراض الأزمة القلبية "الخفيفة" أن تستمر على مدار أيام، أو يمكن أن تحدث فجأة وبشكل غير متوقع.