اتصال هاتفى بين «ترامب» وسلطان عمان الجديد.. ماذا حدث؟

أعلن البيت الأبيض عن إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالًا هاتفيًا مع سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد؛ للتهنئة بتوليه الحكم خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.وأعرب «ترامب» خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع سلطان عمان الجديد، عن تطلعه لتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وعمان خلال الفترة المقبلة.وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بعد فتح الوصية للسلطان الراحل وتبين أنه أوصى بتعيين هيثم بن طارق خلفًا له.