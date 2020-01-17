الجيش الأمريكى: إصابة 11 جنديًا فى الهجوم الصاروخى الإيرانى بالعراق

قال الجيش الأمريكي إن 11 جنديا أمريكيًا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ؛ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من ينايرعلى قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.وحسبما أفاد موقع "واشنطن بوست" كان الجيش قد قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد على حسابه بموقع "تويتر"، في أعقاب الهجمات الصاروخية، قائلا إن "كل شيء على ما يرام".وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة عين الأسد، كما استهدفت قاعدة أخرى تستضيف قوات أمريكية في إربيل بإقليم كردستان العراق.