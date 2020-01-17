مقتل 14 شخصًا فى هجوم مسلح على قرية وسط مالى

قتل 14 شخصا في هجوم على قرية في وسط مالي غالبية سكانها من قومية الفولاني، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فيما يبدو أنه جولة جديدة من العنف العرقي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية فان الحصيلة التي أوردتها الأمم المتحدة تخفض عدد القتلى من 15 إلى 14 شخصًا، كما نقلت فرانس برس سابقا عن مسؤول أمني.ووفقا للتقرير الأممي هاجم مسلحون يقودون دراجات نارية ويرتدون زي الصيادين التقليدي المعروف باسم «دوز» قرية سيبا، وعمد المسلحون لإلى إطلاق النار على القرويين من بنادق الصيد، ثم أضرموا النيران في منازلهم وسرقوا ماشيتهم، ما أدى إلى مقتل 13 رجلا وفتاة وإصابة شخصين بجروح.وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن بعض الضحايا ذبحوا وهم نيام.وأفاد مدرس محلي لفرانس برس أن القرويين الذين بدا عليهم الهلع قاموا بدفن قتلاهم أمس الخميس.وأشار التقرير اإلى التوترات المستمرة بين سكان قرية سيبا الذين ينتمون في الغالب الى قومية فولاني وقرية سيندا المجاورة التي تسكنها غالبية من قومية دوغون.ونقل التقرير عن مصادر محلية أن بعض القرويين من قرية سيندا تعرضوا الأربعاء لسرقة مواشيهم في حادث تم تحميل مسؤوليته الى أشخاص من الفولاني.