3 مسلسلات تنضم إلى قائمة دراما الموسم الشتوى

حالة من الانتعاش الفنى تشهدها دراما الموسم الشتوى خلال هذه الأيام، فبعد عرض مسلسلى «بخط الأيد» و«الأخ الكبير»، تشهد الايام القليلة المقبلة عرض 3 أعمال دفعة واحدة خلال النصف الثانى من شهر يناير الجارى.وقررت شركة «سينرجى» عرض أولى حلقات مسلسل «ختم النمر» للنجم أحمد صلاح حسنى، غدًا السبت، على شاشة قناة ON E، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، حيث يواصل فريق العمل التصوير حاليا بكثافة بالغة من أجل الانتهاء من التصوير خلال الفترة المقبلة.«ختم النمر» يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.كما كشف صناع مسلسل «بنت القبائل» عن البرومو الرسمى التشويقى للمسلسل، المقرر عرضه على قناة الحياة، بدءًا من غدًا السبت.«بنت القبائل» عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها فى إطار صعيدى ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.وتستعد شركة سينرجى أيضًا لعرض مسلسل «قوت القلوب» الذى يعيد النجمة ماجدة زكى من جديد الى الدراما فى 30 يناير الجارى على شبكة DMC.وينتمى المسلسل إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شخصية «أمينة» المدرسة التي تجسدها ماجدة زكي وهي غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية.ويشارك فى بطولة المسلسل خالد زكي، ومحمد أنور، ورانيا فريد شوقى، ونرمين ماهر، وفراس سعيد، ومن تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبوعميرة.