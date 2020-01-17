عرض مسرحية «بودى جارد» على watch it قريبًا

علم "الدستور" أن منصة "Watch it" اشترت حق العرض الحصري لمسرحية "بودى جارد " للزعيم عادل إمام، والتى تم تصويرها تليفزيونيا منذ أكثر من 10 سنوات كاملة.وقال مصدر إن المسرحية سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة على شبكة الإنترنت، ثم تعرضها الشركة المتحدة عبر فضائيتى ONE وDMC.يشار إلى أن "بودي جارد" كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، وعرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي.تدور أحداث المسرحية حول سجين يدعى "أدهم"، يلعب بطولته عادل إمام، ويعقد صفقة فى السجن مع أحد رجال الأعمال الكبار فى مصر، والمتهم بسرقة 700 مليون جنيه، ويعمل كحارس شخصى لدى زوجة رجل الأعمال، بعد خروجهما من السجن، وتقع فى غرامه، وحينما يكتشف رجل الأعمال خيانة زوجته، يقرر إعادة البودى جارد للسجن مرة أخرى من خلال مواقف كوميدية.