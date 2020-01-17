على رأسهم أنغام وأصالة والجسمى.. نجوم الغناء يحييون ليالى فبراير

تجرى شركة روتانا، العديد من التحضيرات والتجهيزت على أعلى مستوى لبدء مهرجان هلا فبراير، والمقرر أن ينطلق في 6 فبراير المقبل بمشاركة 11 نجما ونجمة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي.وأعلنت شركة روتانا عن جدول حفلات المهرجان الذى يستمر حتى الحادى والعشرين من شهر فبراير المقبل، حيث يفتتح الفنان السعودي الكبير محمد عبده أولى حفلات المهرجان يوم 6 فبراير، وفي اليوم التالي يطل الفنان ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، ضيوفا على المهرجان.وفي يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020، يحيي كل من الفنان حسين الجسمي والنجمة بلقيس، حفلهما ضمن المهرجان، وفي اليوم التالي 14 فبراير الذي يتزامن مع مناسبة عيد الحب تغني فيه الفنانة نوال الكويتية، والفنان مطرف المطرف.وفي 20 فبراير يقدم الفنان عبد الله الرويشد حفلته الغنائية، تليها حفلة النجمة أنغام، ويختتم كل من الفنان نبيل شعيل وراشد الماجد حفلات المهرجان في 21 فبراير.