جواتيمالا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا

قطع رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وأغلق سفارة بلاده في كاراكاس، جاء ذلك وفقا لوكالة أنباء جواتيمالا الرسمية.ونقلت وكالة الأنباء عن الرئيس قوله: "أصدرنا تعليمات لوزير الخارجية بأن على الشخص الوحيد المتبقي في السفارة بفنزويلا العودة وأننا ننهي العلاقات مع حكومة فنزويلا بشكل قاطع".وفي بداية نوفمبر الماضي، قال أليخاندرو جيامّاتي بعد انتخابه رئيسا لجواتيمالا، إنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما سيتولى منصبه في 14 يناير.وأعلن جيامّاتي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، أن إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو زعيما لفنزويلا.وأضاف: "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك حكومات أخرى في أمريكا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".