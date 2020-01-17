مذكرة ضد طالب يدعى إدارته لمركز أدلة جنائية بجامعة سوهاج

تقدم كلًا من مدير مركز علوم مسرح الجريمة محمد خليفة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واللواء فارس غبور، والعقيد مجدي كامل خليفة، واللواء أحمد البحيري أعضاء الجمعية بمذكرة لرئيس جامعة سوهاج ضد: محمود على محمد الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط لانتحاله صفة مديرًا لمركز مختص بالأدلة الجنائية بالجامعة متهمينه بسرقة البرامج العلمية واللوائح الخاصة بمركز علوم مسرح الجريمة والتي تعد ملكية فكرية تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.ونصت على أن، المحرر ضده المذكرة لا يحمل أي مؤهل سوى الثانوية ويقوم بتنظيم دورات بالجامعة لعلوم الأدلة الجنائية وهي معلومات دقيقة يجب تقسيمها بشكل علمي حسب الفئات المستهدفة لأن تداولها بشكل خاطئ يمثل خطرًا على الأمن العام.وشملت المذكرة أن، الجمعية المصرية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ومركز علوم مسرح الجريمة تم انشائهما بغرض حماية المجال كعلم وخبرائه من عبث العابثين ومدعي العلم وانتسابهم للمجال دون وجه حق وأخذ المجال كواجهة اجتماعية كما حدث مع مجال التحكيم الدولي سابقًا والذي هو علم مهم وتم الإضرار به من مراكز نسبت نفسها للجامعات بغير دراسة واعية ومنحت لقب المستشار لغير المختصين، وستقف الجمعية كحصن حصين للدفاع عن تلك المعرفة المهمة في تحقيق العدالة، وطالبت رئيس الجامعة بالتحقيق في الأمر.وطرحت المذكرة سؤالًا عن: ما هو الشكل القانوني لمركز الأدلة الجنائية بجامعة سوهاج ؟ وها هي آليات تعيين مديري المراكز العلمية بالجامعة ؟ وهل يصح تعيين طالب بالجامعة مديرا لمركز علمي بها؟