رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أصالة تقترب من الـ6 ملايين مشاهدة بـ«شامخ» على «يوتيوب»

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:52 ص
أصالة
أصالة
دعاء عبد المقصود
طباعة
استطاعت المطربة أصالة نصري، أن تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بأغنية «شامخ»، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد طرحها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة «شامخ»، والتى تخطت الـ5 ملايين و374 ألف مشاهدة منذ طرحها.

الأغنية تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، وقد طرحت البرومو الخاص بها والذي لم يحتوي؛ إلا على موسيقى لمدة 15 ثانية فقط.

الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبدالعزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

يذكر أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفني وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة في فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.

وأعلنت أصالة مؤخرًا انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج دام لسنوات عديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة بـ"حبه جنة".. فيديو

أصالة تقترب من المليون الثامن بكليب "بنت أكابر" (فيديو)

بعد طلاقها.. أصالة تستعد لـ«شامخ» (فيديو)

بعد طلاقها.. أصالة تطرح أحدث أغنياتها «شامخ»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

منذ حوالي 20 ساعة

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

منذ حوالي 12 ساعة

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

الصور

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ60 أمريكيًا

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

الرئيس نيوز

غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

مصرع 3 جنود أتراك خلال هجوم في سوريا

فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أول طلب من ترامب بشأن محاكمته أمام مجلس الشيوخ

منوعات

52 مليون يورو غرامة لمصرفي إسباني حاول تهريب لوحة لـ«بيكاسو»

منتخب مصر جاهز لمواجهة كينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

قبل 66 مليون عام.. سقوط كويكب على الأرض سبب انقراض الديناصورات

«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

كشكول

مستند.. قواعد جديدة لاختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم

ورشة حكي «الهدهد حارس الغابة» بمكتبة مصر العامة

«ألف باء تاء.. حياة» كتاب للسودانية عائشة الإدريسى

سامح سليمان يناقش «قهوة فرنساوي» بصالون علمانيون