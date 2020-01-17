أصالة تقترب من الـ6 ملايين مشاهدة بـ«شامخ» على «يوتيوب»

استطاعت المطربة أصالة نصري، أن تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بأغنية «شامخ»، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد طرحها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة «شامخ»، والتى تخطت الـ5 ملايين و374 ألف مشاهدة منذ طرحها.الأغنية تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، وقد طرحت البرومو الخاص بها والذي لم يحتوي؛ إلا على موسيقى لمدة 15 ثانية فقط.الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبدالعزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.يذكر أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفني وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة في فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها رفعت شعار كامل العدد.وأعلنت أصالة مؤخرًا انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج دام لسنوات عديدة.