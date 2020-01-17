فى ذكرى رحيلها.. محطات من حياة الفنانة فاتن حمامة

تحل اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، ذكرى رحيل الفنانة فاتن حمامة، والتي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم، عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر تعرضها لوعكة صحية عام 2015.كانت الفنانة فاتن حمامة حالة فريدة من نوعها، حيث أثبتت وجودها كأجمل طفلة في مصر؛ لتبدأ بعدها مسيرتها الفنية في عمر6 سنوات من خلال مشاركتها في فيلم «يوم سعيد» لتواجه في أول أعمالها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.لمع نجم فاتن حمامة سريعًا، وذلك بعد أن أدت أدوار بنت الذوات وبنت البلد، والارستقراطية والمرأة البسيطة والعاملة والأم والأرملة؛ لتحظى برصيد كبير من الأعمال يجعلها تتربع على عرش السينما.وأطلق عليها النقاد لقب «سيدة الشاشة العربية»، وامتدت شُهرتها لتصبح دولية بعد أن ظهرت في الفيلم الأمريكي «القاهرة» عام ١٩٦٣ م.ومن أشهر أفلامها السينمائية «دعاء الكروان»، «الطلال»، «لا أنام»، «أفواه وأرانب»، «لاتطفئ الشمس»، «نهر الحب»، «أرض الأحلام»، كما لديها عملين دراميين، وهما: «ضمير أبلة حكمت» و«وجه القمر».تزوجت النجمة فاتن حمامة ثلاث مرات، الزيجة الأولى كانت من المخرج عز الدين ذو الفقار وأنجبت منه ابنتها الأولى نادية، واستمر الزواج لمدة سبع سنوات، وبعدها أعلنا انفصالهما.وتزوجت سيدة الشاشة بعد ذلك من الفنان عمر الشريف فكانت زواجهما عبارة عن قصة حب أسطورية، حيث بدأت العلاقة الغرامية بينهما قبل تصويرهما فيلم «صراع في الوادي»، ومن بعد الفيلم أعلنا الثنائي زواجهما وقد أشهر عمر الشريف إسلامه وقتها وكانت ثمرة هذا الزواج هو ابنها طارق ولكن لن يستمر هذا الزواج، حيث انفصلا النجمين لتتزوج بعد مرور عام من الطبيب محمد عبدالوهاب وظلت حياتهما في هدوء إلى أن توفيت.