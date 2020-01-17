رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:55 ص
الدار العربية للعلوم
الدار العربية للعلوم
نضال ممدوح
طباعة
عن الدار العربية للعلوم صدرت حديثا٬ النسخة العربية لكتاب "الحقيقة.. لمحة مختصرة عن تاريخ الهراء" من تأليف توم فيليبس.

وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "نحن نعيش في عصر ما بعد الحقيقة؛ هذا ما يخبرنا به مؤلف الكتاب في بحثه حول "الحقيقة" وعن كافّة الطرق الحاذقة والمبتكرة التي استطاعت البشرية عبر التاريخ تفاديها. لأنه ليس هناك من شيء جديد... ولكن هل هناك حقًا عصرٌ ذهبي للإفصاح عن الحقيقة؟ بصفته مُحرّراًّ في وكالة ريادية للتحرّي عن الحقائق في المملكة المتحدّة، يتصدّى توم فيليبس للكثير من الأكاذيب والهراء يوميًا، وهو يخبرنا هنا قصّة ممتعة نتعرف من خلالها على كذب البشر على بعضهم – وعلينا – عبر التاريخ، ويطرح سؤالًا هامًا: كيف يمكن للبشرية أن تمضي باتّجاه مستقبل أكثر صدقًا؟.

كما صدر عن نفس الدار٬ كتاب بعنوان "وصادقت نفسي" للدكتورة فاطمة الكتاني. ومما جاء فيه: "صادقت نفسي عندما آمنت بإمكانياتي المهدورة، الجزء الأكبر منها مهدور بسبب أفكاري ومشاعري السلبية... صادقت نفسي عندما أدركت أن ( أنا ) لست الآخر... ( أنا ) إنسان متفرد لا مثيل له، ما يؤذيني أو يريحني هو ردود أفعالي وتوقعاتي وكيفية تفسيري للمواقف...وما يؤذيني هو مشاكلي ونقاط ضعفي ورفضي للواقع...
«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم
«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم
«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم
«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

أبوشقة يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

اعتناق «اليهودية».. شائعة لاحقت الراحلة «ماجدة»

منذ حوالي 6 ساعات

حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

الصور

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ60 أمريكيًا

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

الرئيس نيوز

غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

مصرع 3 جنود أتراك خلال هجوم في سوريا

فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أول طلب من ترامب بشأن محاكمته أمام مجلس الشيوخ

منوعات

منتخب مصر جاهز لمواجهة كينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

قبل 66 مليون عام.. سقوط كويكب على الأرض سبب انقراض الديناصورات

«كيشو» يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

«كله يشخلن».. قط يحل مشاكلك بـ330 ألف دولار

كشكول

مستند.. قواعد جديدة لاختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم

ورشة حكي «الهدهد حارس الغابة» بمكتبة مصر العامة

«ألف باء تاء.. حياة» كتاب للسودانية عائشة الإدريسى

سامح سليمان يناقش «قهوة فرنساوي» بصالون علمانيون