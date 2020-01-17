«الحقيقة» و«صادقت نفسي».. جديد الدار العربية للعلوم

عن الدار العربية للعلوم صدرت حديثا٬ النسخة العربية لكتاب "الحقيقة.. لمحة مختصرة عن تاريخ الهراء" من تأليف توم فيليبس.وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "نحن نعيش في عصر ما بعد الحقيقة؛ هذا ما يخبرنا به مؤلف الكتاب في بحثه حول "الحقيقة" وعن كافّة الطرق الحاذقة والمبتكرة التي استطاعت البشرية عبر التاريخ تفاديها. لأنه ليس هناك من شيء جديد... ولكن هل هناك حقًا عصرٌ ذهبي للإفصاح عن الحقيقة؟ بصفته مُحرّراًّ في وكالة ريادية للتحرّي عن الحقائق في المملكة المتحدّة، يتصدّى توم فيليبس للكثير من الأكاذيب والهراء يوميًا، وهو يخبرنا هنا قصّة ممتعة نتعرف من خلالها على كذب البشر على بعضهم – وعلينا – عبر التاريخ، ويطرح سؤالًا هامًا: كيف يمكن للبشرية أن تمضي باتّجاه مستقبل أكثر صدقًا؟.كما صدر عن نفس الدار٬ كتاب بعنوان "وصادقت نفسي" للدكتورة فاطمة الكتاني. ومما جاء فيه: "صادقت نفسي عندما آمنت بإمكانياتي المهدورة، الجزء الأكبر منها مهدور بسبب أفكاري ومشاعري السلبية... صادقت نفسي عندما أدركت أن ( أنا ) لست الآخر... ( أنا ) إنسان متفرد لا مثيل له، ما يؤذيني أو يريحني هو ردود أفعالي وتوقعاتي وكيفية تفسيري للمواقف...وما يؤذيني هو مشاكلي ونقاط ضعفي ورفضي للواقع...