ورشة حكي «الهدهد حارس الغابة» بمكتبة مصر العامة

ضمن برنامج أنشطة أجازة نصف العام٬ والتي تنظمها مكتبة مصر العامة٬ بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة. تنظلق في الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة٬ برنامج المكتبة الثقافي المجاني للأطفال.ويلتقي رواد المكتبة من الأطفال٬ بالكاتبة زهراء سلامة٬ والتي تقدم للأطفال ورشة الحكي المجانية تحت عنوان "توتة توتة معلومة في حدوتة" وتتضمن الورشة حكي قصة بعنوان "الهدهد حارس الغابة". تطرح القصة من خلال الحكي والنقاش مع الأطفال٬ بعض السلوكيات وكيفية الاستفادة في بعض المواقف.يشار إلى أن مكتبة مصر العامة٬ تعد من أهم المشروعات الثقافية الرائدة على الساحة المصرية، وتقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: رسالة.. ورؤية.. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية والتكنولوجية في المجتمع.