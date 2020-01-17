على الحجار يتألق فى حفله بدار الأوبرا.. صور

تألق النجم علي الحجار، في حفله الأول لعام 2020 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.بدأ الحفل بتكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للفنان علي الحجار، بمناسبة حصوله على جائزة سلطان عمان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي كأول فنان مصري ينالها، وعرض فيلم تسجيلي عن رحلته الغنائية الطويلة.كما احتفل «الحجار» بعيد زواجه الذي تصادف أن يكون ليلة الحفل، وأهدى زوجته أغنية «إنتي طلعتيلي منين»، وكانت ضيفة الحفل النجمة حنان ماضي وشاركته الغناء.وتألق علي الحجار في غناء روائع الزمن الجميل، منها: «أنا كنت عيدك، انكسر جوانا شئ، لما الشتا يدق البيبان، لروحنا نعود، كناريا، زي الهوى، المال والبنون، عارفة وتم غنائها مرتين بناء على طلب الجمهور، في قلب الليل».وفاجأ «الحجار» جمهوره بأغنية جديدة عبارة عن ديو مع الفنانة حنان ماضي، بعنوان «بضحك من قلبي»، ونالت إعجاب جميع الحضور، كما تقدم علي الحجار، في نهاية الحفل، بالشكر إلى وزارة الثقافة وجميع الحاضرين من الجمهور على الحفل المتميز والليلة الجميلة.