تعرف على الخدمات التى يتيحها موقع النيابة العامة

أطلقت النيابة العامة، البث التجريبي لموقعها الإلكتروني على جوجل.وتضمنت الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة، صورة كبيرة لمكتب النائب العام فى مدينة الرحاب القاهرة الجديدة ومجموعة من الأيقونات المتعلقة بقرارات وبيانات وأخبار النيابة.كما يتيح الموقع الجديد، 4 خدمات إلكترونية وهي خدمة نيابة المرور المتعلقة بشهادات المخالفات والبيانات، وخدمات الوثائق الشخصية، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات نيابة الجنائى.واشتمل الموقع على ثلاثة أيقونات تتعلق بالتوعية القضائية للمواطنين وهي: حق الاستعانة بمدافع، وحق الادعاء المدنى أمام النيابة العامة، وطلب الاستدعاء من النيابة، فضلًا عن ذلك فقد خصص الموقع أيقونتين أعلى يسار الموقع لأعضاء النيابة العامة لمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بهم، وكذا أيقونة تقديم أعضاء النيابة العامة الجدد وإرشادات تسجيل الطلب.