ياسر جلال ينتهى من تصوير أسبوع كامل من «الفتوة»

انتهى الفنان ياسر جلال من تصوير الأسبوع الأول من مسلسل "الفتوة "، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.وصور ياسر جلال جميع مشاهده في الديكور الأساسي للعمل الذي تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامى، ويواصل فريق العمل تصوير المسلسل فى ديكور المدينة حتى منتصف شهر فبراير المقبل.مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والهدف الأساسي من العمل هو إيصال عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر، والتركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس.