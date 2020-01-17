«ألف باء تاء.. حياة» كتاب للسودانية عائشة الإدريسى

تختار الكاتبة السودانية عائشة الإدريسي٬ لمُؤلفها الصادر عن الآن ناشرون وموزعون٬ "ألف باء تاء.. حياة" عنوانًا ليوحي بدلالة الأبجدية كموضوع لفهم الحياة.وتستعيد المؤلفة في 45 نصًا في كتابها الذي يقع في 102 صفحة من القطع المتوسط المقولة التي تذكرنا بمبادئ الحياة كمسلمات ضرورية لفهم الكون والوجود، ومن ناحية أخرى تستعير رمزية الحرف كوسيلة للتواصل ووعي الوجود.يشتمل الكتاب على نصوص إنسانية اختارت لها "الإدريسي" الشكل التعبيري الحر الذي يتسم بالانفتاح ويوازن بين سيل المشاعر ومحاكمات العقل، ومنها: "أحكم إغلاق الباب، كتاب ألهمني، صك الغفران، المنافق المثالي، لا بد أن تتغير، خيط النور، غازي القصيبي".كما احتوى الكتاب على جملة من النصوص التي تتناول اختلافات الحياة ومشاهداتها، ومنها: العودة إلى الأماكن القديمة، ما أجملنا عندما نحب، كل الحقائق كانت يومًا أمثلة، الشديد من ملك نفسه عند الغضب، الحب ينتصر!، وآخر الكلام".