حريق هائل داخل مصنع أخشاب بأكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الأولى فى مدينة السادس من أكتوبر دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أخشاب فى مدينة السادس من أكتوبر.وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وأجريت عملية إخماد الحريق حتى تمت السيطرة عليه.