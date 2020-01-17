المجموعة الشعرية «التام» جديد عمار النجار بمعرض القاهرة

عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ صدرت حديثا وبالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ المجموعة الشعرية "التام" من تأليف عمار النجار.وبحسب الناشر: يشير عنوان المجموعة إلى اكتمال مشروع النجار الشعري فأن تصمت خير من أن تكرر ذاتك٬ أو على الأقل لعل "التام" ختام مشروعه الشذري الصوفي الذي بدأه بمجموعته "خطوات الرمادي".التام لغة من "تخلى عن الناس". نجد هذا الاكتفاء في شذرة يقول فيها:"لا يحتاج لأصدقاء..ذلك الذي يستطيع الإصغاء إلى ذاته"والتام هو الكامل غير الناقص٬ أما تام النجار فهو مكتملٌ ناقص وناقصٌ مكتمل، فليس في التصوف نقص ولا هو بتام:"من يبدأ من النقصانلا ينتهي إلى التام"و "الحديث عن التام تامٌلكنه مثل (التام)بلا نهاية"والتام صفة لله وتعني "المنزه عن النقص والعيب"٬ لكن تام النجار ليس منزهًا بل هو الشيء ونقيضه:"التام هو الملكوهو أيضًا زبال الملكلأنه تامفلا يقلل من شأنه التواضع"وهو "رخيص في الجواهر٬ وثمين في الحصى" و"التام في الفناء أبقى منه في الخلود".و"الواقف كالسائروالمتأخر كالمتعجلوالعالق كالواصلما داموا كلهم في ذات الطريق"و"المبصر والأعمىالصاحي والسكرانيهتدون للطريقفليس ثمة غيره"و"لا فرق بين بداية ونهايةفكلاهما طرف لخيط واحد"و"الفراغ ممتلئ" و"يتساوى الضوء بالعتمة".