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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح الهبوط الأرضي بكوبري محرم بك بالإسكندرية

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:31 ص
كوبري محرم بك
كوبري محرم بك
أحمد عاشور
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أعلنت محافظة الإسكندرية أنه تم وضع الخرسانات الأسمنتية بعد إصلاح الهبوط الأرضي الجزئي بكوبري محرم بك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وجاري الآن عمل اختبارات للكوبري من أجل صيانته بشكل متكامل، تحت إشراف اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام عميد الكلية، بالإضافة إلى مديرية الطرق بالإسكندرية برئاسة المهندسة أمل محمود.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على جميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، خلال ٢٤ ساعة، نظرا لأهمية الكوبري والذي يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة.

كما كلف الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري، لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظًا على أرواح المواطنين.

على الصعيد ذاته فتحت إدارة المرور ٣ تحويلات مرورية بالطريق الدائري وطريق المطار وطريق قنال المحمودية، بعد التوقف الجزئي للكوبري، وذلك لتنظيم حركة السير ومنع تعطيل المواطنين وحدوث أي تكدس مروري لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، لموقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، والذي حدث صباح أمس، بالاتجاه من كارفور لمنطقة الشاطبي، بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق، وكافة الجهات المعنية.
إصلاح الهبوط الأرضي بكوبري محرم بك بالإسكندرية
إصلاح الهبوط الأرضي بكوبري محرم بك بالإسكندرية

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