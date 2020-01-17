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الثقافة

سامح سليمان يناقش «قهوة فرنساوي» بصالون علمانيون

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:27 ص
سامح سليمان
سامح سليمان
نضال ممدوح
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يحل الكاتب سامح سليمان٬ ضيفا على صالون علمانيون٬ وذلك في السابعة مساء اليوم الجمعة٬ حيث تعقد أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع مجموعته القصصية «قهوة فرنساوي» والصادرة عن مؤسسة مجاز الثقافية.

يشار إلى أن سامح سليمان سبق وأن صدر له كتاب «صناعة المسخ» ضمن سلسلة رؤى فلسفية٬ وله تحت الطبع: (الهامش المحرم٬ نساء ضد التيار).

ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: «تنهار دفاعاتي وتتحطم أسواري أمام ذكرى إعدادنا سويًا لقهوتي الفرنسية، فهذه الذكرى ترتبط بالمرة الأولى التي عرف بها كل طرف الآخر، كل رشفة ارتشفناها كانت تحمل مذاقً شفتي الطرف الآخر؛ لذا من أهم طقوس احتسائي لقهوتي الارتشاف ببطء شديد، فمذاق شفتيه لم يغب عن ذاكرة حاسة التذوق خاصتي.

حتى قبل أن يكتمل النضج كنت أستمتع بارتشاف رحيقه وتذوق طعم البن الخام من فوق شفتيه بعد تجردي من كل ما هو مادي أو معنوي، يمكن أن يعيق توهج الرغبة وتدفق المتعة، صاعدةً فوق قدميه وأنا معطية إياه ظهري فقد كان أطول قامةً، ليحتضني بقوة معتصرًا دلائل أنوثتي.
سامح سليمان يناقش «قهوة فرنساوي» بصالون علمانيون
سامح سليمان يناقش «قهوة فرنساوي» بصالون علمانيون

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