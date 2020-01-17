أول تعليق من «ترامب» على محاكمته أمام مجلس الشيوخ

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن، تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ سعيًا إلى عزله «سريعًا جدًا»، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليه بإساءة استخدام سلطاته «خدعة».وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال «ترامب» في تصريحاته للصحفيين بالبيت الأبيض في أول تعليق له على محاكمته: «يجب أن يتم ذلك سريعًا جدًا»، في الوقت الذي أدى فيه أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليشكلوا هيئة محلفي المحاكمة التاريخية.وقال ترامب: «إنه أمر حزبي تمامًا»، واصفًا المحاكمة بأنها «خدعة والكل يعلم أنها برمتها خدعة».وعندما سئل عن الاتهامات الجديدة المتعلقة بأوكرانيا التي كشف عنها مساعد سابق لمحاميه الشخصي رودي جولياني، أجاب ترامب أنه ومحاميه غير معنيين بها.ووفق ليف بارناس الذي يواجه تهما أخرى منفصلة فإن «ترامب»، قال: «اعرف تماما ما الذي كان يحدث» في حملة قادها جولياني لتلطيخ سمعة المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن في أوكرانيا.وقال «ترامب» إن لا فكرة لديه من يكون بارناس، متابعًا: «لا أعرفه، ولا اعتقد أني تحدثت إليه أبدا».