بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في عملية إغلاق جزئي لشارع الهرم تستغرق 3 أيام، لاستكمال أعمال إنشاء مترو الأنفاق "الخط الرابع"، وذلك لتنفيذ أعمال نقل مرافق والمتعارض مع مسار المشروع، وتجري الأعمال بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.وقال مصدر أمنى، إن عملية غلق جزئي لشارع الهرم، ستكون فى تقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.وأضاف أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام، وتبدأ الجمعة الموافق 17 يناير، وتنتهى الأحد الموافق 19 يناير، على أن تبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ5 صباحًا طوال أيام العمل لتفادي أوقات الذروة المرورية.