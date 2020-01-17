طائرات الاحتلال تقصف موقعا لحماس في قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت مساء الخميس، غارات على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.وأوضحت المصادر أن القصف استهدف بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع للجناح العسكري لحركة حماس في شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت طائرات إسرائيلية شنت مساء الأربعاء، غارات على موقعي تدريب لفصائل مسلحة في قطاع غزة بعد إعلان الاحتلال عن إطلاق أربعة صواريخ من القطاع.ونددت حماس بالقصف الإسرائيلي واعتبرته "استمرارا للعدوان الذي لا يكاد يتوقف على القطاع، عدا عن استمرار الحصار المفروض منذ 2007".