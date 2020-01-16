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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أعضاء بـ«الشيوخ» يوقعون على قواعد جلسات محاكمة ترامب

الخميس 16/يناير/2020 - 11:58 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
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وقع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على القواعد الخاصة بمحاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة وإساءة استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.

وذكرت وكالات انباء أمريكية أن قواعد سير المحاكمة تتضمن حظر استخدام الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة الالكترونية أثناء الجلسات التي سوف يتولى فيها أعضاء مجلس الشيوخ جانب المحلفين، فيما يمثل أعضاء مختارون من مجلس النواب جانب الادعاء، مشيره إلى أن القواعد تتضمن - أيضا - التزام أعضاء مجلس الشيوخ بعدم التحدث مع زملائهم الآخرين من أعضاء المجلس أثناء الجلسات مع الالتزام بمخاطبة رئيس المحكمة بالقول "السيد كبير القضاة" مع التزامهم - كذلك - بالتصويت عند الضرورة وقوفا في مقاعدهم.

كان 99 عضوًا فى مجلس الشيوخ عدا عضو واحد فقط من الجمهوريين أدوا في وقت سابق اليوم اليمين القانونية التي تضمن القسم بإجراء محاكمة عادلة وذلك تمهيدا للاشتراك في محاكمة ترامب، حيث انفضت جلسة مجلس الشيوخ عقب أداء هذا اليمين، على أن تعود للانعقاد فى تمام الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء القادم (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وهو موعد انطلاق المحكمة رسميا.

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