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الثقافة

قاسم حداد يقبل رأس رفعت سلام.. كواليس حفل ختام «القاهرة للشعر»

الخميس 16/يناير/2020 - 11:54 م
كواليس حفل ختام «القاهرة
كواليس حفل ختام «القاهرة للشعر»
حسام الضمراني
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شهد حفل ختام فعاليات الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربى، والذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة، عددًا من المشاهد التي أضفت حالة من البهجة والحزن بعض الشىء على الأجواء.

تستعرض "الدستور" في سياق السطور الآتية أبرز المشاهد في حفل الختام، ولم ترصدها عدسات الكاميرات.

_ حرص الدكتور والناقد جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق على اصطحاب الشاعر الكبير رفعت سلام لحفل ختام ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربى، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ولعله الظهور الأولى لرفعت سلام بعد الإعلان عن مرضه.

_ تقبيل الشاعر الكبير قاسم حداد الفائز بجائزة الملتقى رأس الشاعر رفعت سلام أمام الحضور.

_ وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لم تغفل عن تكريم الشاعر الكبير رفعت سلام، خلال حضوره حفل ختام فعاليات ملتقى القاهرة للشعر الدولي، الذي يستضيفه المجلس الأعلى للثقافة بالمسرح الصغير.

_على الرغم من الأجواء الكرنفالية فى حفل الختام، إلا أن الدكتور جابر عصفور، رئيس لجنة تحكيم جائزة ملتقى الشعر العربى، طلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، وهو ما أضفى بعضا من الحزن.

_ الدكتور محمد عبد المطلب رئيس ملتقى القاهرة الدولى للشعر فى دورته الخامسة، طلب من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إطلاق ملتقى دولى لشعر العامية.

يشار إلى أن وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أعلنت في وقت سابق، رفع قيمة جائزة الملتقى من 100 إلى 200 ألف جنيه.

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