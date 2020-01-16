الجيش اليمني يدمر أسلحة وتحصينات لمليشيا الحوثي بصعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني أن الدفاعات الجوية لقواته دمرت اليوم أسلحة وتحصينات لمليشيات الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن دفاعات الجو التابعة للواء السابع دمرت عيارات ثقيلة للمليشيات المتمركزة في "جبال بني معين والأذناب" الاستراتيجيين بمديرية رازح.وافاد " دك مدفعية الجيش تحصينات للمليشيات، بالإضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في "سوار الأسفل" وأماكن أخرى بمنطقة بني معين ".وأوضح العميد الربادي إن استهداف تحصينات وتحركات المليشيات جاء، بعد تحديد أماكن تواجد سلاحها الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الإنقلابيين المتواجدين في المواقع المستهدفة.