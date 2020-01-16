«فودة» يعلن تطوير مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن أعمال تطوير إقامة مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، وتطوير المضار بإضافة رياضة الفروسية وسباقات الهجن ليكون بمثابة صرحًا رياضيًا آخر لتكون إضافة جديدة تساهم في تنوع المنتج السياحي على أرض شرم الشيخ، كما شكر جميع عمال النظافة بالمدينة وأعلن عن تقديم مكافآت مالية لهم تحفيزًا وتشجيعًا لهم على بذل الجهد.كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الأعمال والمستثمرين وبدو جنوب سيناء وجميع الوزارات والمؤسسات والمنظمات والهيئات واللجان المنظمة والأفراد والجهات المشاركة في مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي المقام على أرض مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ في الفترة من 16 إلى 18 يناير الحالي.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قد شهدا فعاليات المهرجان المتضمن سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن، كما تفقدا المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.