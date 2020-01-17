بنود اتفاق سد النهضة (إنفوجراف)

بعد ٣ أيام متواصلة من الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الأمريكية، أعلنت وزارة الخزانة التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة بين الدول الثلاثة المعنية، (مصر والسودان وأثيوبيا)، على أن يتم الاتفاق النهائي في اجتماع يعقد يومي ٢٨ و٢٩ يناير الجاري يسبقه اجتماع فني.وجاءت الجولة الأخيرة في إطار مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف المعنية.ووفق وزارة الخارجية، فإن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية. كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.