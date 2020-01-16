خالد النبوي: طومان باي كان حلمي من 20 سنة

كشف خالد النبوي أصعب المشاهد التي أداها في مسلسل "ممالك النار"، الذي عرض مؤخرًا وجسّد فيه شخصية طومان باي التي أداها بشكل لاقى ترحيبًا كبيرًا من الجماهير والأوساط الفنية.وقال النبوي، خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر "نجوم إف إم": "شخصية طومان باي كان حلم بالنسبة لي من أكتر من 20 سنة وجالي الحمد لله، أصعب حاجة فيه هو شيء أسطوري ممكن الناس ما تفكرش إن الشخص ده موجود؛ لأنه ماشي على حافة النار وعاوز يطبق العدل في مناخ ظالم وده شغلني طول وقت دراسة الشخصية".أضاف: "كان لازم أسأل نفسي ليه طومان باي اختار يموت ورفض يحكم مصر تحت الحكم العثماني، لأنه كان أعطى الحكم شرعية وأصبح الاحتلال مش احتلال، ومصر كانت دولة إسلامية وفيها تعدد أديان في هذا الوقت وإذا جاي تتكلم عن الإسلام بتدبح الناس وتقتل العلماء ليه وتاخد الفنانين والعمال لدولة تانية، فهنا طومان باي مات من أجل فكرة بس عاش لمئات السنين".وعن أصعب مشهد بالنسبة له في العمل، قال: "كتير، منها مشاهد حرب الريدانية، ومشهد الصلاة وحدي في الخيمة واللي مفيهوش ولا كلمة وبكلم ربنا".