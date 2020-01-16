وائل جسار ينتهى من تسجيل تتر «ختم النمر»

انتهى الفنان وائل جسار من تسجيل أغنية تتر مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، والمقرر انطلاق عرضه، السبت المقبل، على قناة on e، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.أغنية «غربة حب» من كلمات منه عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والمقرر أن تطرح خلال تتر البداية والنهاية للمسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى رومانسى.على جانب آخر، تستعد أسرة مسلسل "ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى للسفر إلى اليونان الأيام المقبلة، من أجل تصوير المشاهد الخارجية، ويستغرق التصوير أسبوع كامل، ويسافر كل من أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش وعدد آخر من فريق عمل المسلسل، ويعمل أحمد سمير فرج على مونتاج ومكساج الحلقات التى تم الانتهاء من تصويرها لتسليمها للقناة العارضة.«ختم النمر» يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وجميل برسوم، وتامر شلتوت، وإبراهيم فرح، ورشدى الشامى، ووفاء سالم، وعفاف شعيب، وكريم العمرى، وحسنة.