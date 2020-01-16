مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بالقليوبية

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين على طريق خط 12 بمدينة طوخ وتم نقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم مروع على طريق خط 12 أمام قرية العبادلة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 4 متوفين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين واصطدمت بهم سيارة ولقوا مصرعهم وتم نقل الجثث للمستشفى.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.