منتخب مصر جاهز لمواجهة كينيا في أمم أفريقيا لكرة اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة منتخب كينيا غدا الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها تونس حتى يوم 26 يناير الجاري.وساهم فوز المنتخب الوطني اليوم على نظيره الغيني بنتيجة (39ـ 22) في رفع معنوية اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب الذين اعتبروها انطلاقة قوية تدفع نحو الفوز على منتخب كينيا الذي وصل اليوم ويخوض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب مصر في 12 ظهرا في مدينة رادس.وقال رئيس لجنة الفرق القومية باتحاد كرة اليد الكابتن علاء السيد - إن الفريق أدى بشكل جيد اليوم أمام غينيا، وحقق الفوز بدون أي إصابات، كما تمت تجربة بعض اللاعبين الجدد.وأضاف أن ما شهده اليوم الأول للبطولة من مواجهات وفرق قوية يؤكد أهمية البطولة التي توفر لأول مرة 6 بطاقات تأهل إلى مونديال (مصر 2021)، كما يشترك فيها 16 منتخبا لأول مرة بعدما كان 12 فقط، وتؤهل الفائز بلقبها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.وأشار إلى أن بعض المنتخبات المشاركة دعمت صفوفها بلاعبين من أندية أوروبية للاشتراك مع منتخبات كرة اليد، ومنهم حارس منتخب غينيا الذي كان حارس منتخب فرنسا للناشئين، وهو ما يؤكد اهتمام هذه المنتخبات بالحصول على بطاقة التأهل لبطولة العالم في مصر 2021.ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيرة الكيني غدا، فيما سيواجه منتخب غينيا نظيره الكونغو الديمقراطية في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.