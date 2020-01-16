إحالة عصابة سرقة المحال الذهبية بالقاهرة الجديدة للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عصابة سرقة المحلات الذهبية لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5572 لسنة 2019 أن المتهمين فريد م، وكريم.ع، وسليم.ح عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة.

وأقروا بسرقتهم نصف كيلو ذهب من عدد من المحال ومصوغات ذهبية تقدر بمليوني ونصف جنيه.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات بسرقة محلات خاصة بييع المصوغات الذهبية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.