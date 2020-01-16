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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

العلايلي: ماجدة تحدت الرقابة لخروج فيلم «بوحيرد»

الخميس 16/يناير/2020 - 11:18 م
بوحيرد
بوحيرد
سناء إسماعيل
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قال الفنان الكبير عزت العلايلي إن للفنانة ماجدة الصباحي تاريخ عظيم ليس من فراغ، فماجدة كان لديها نوع من أنواع الثقافة الحياتية وكانت دائمًا ما تهتم بأن تعكسه في أعمالها السينمائية.

أضاف العلايلي، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" مع تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار": "كنت اتعجب من رؤيتها الاقتصادية عندما كنت عضوًا في غرفة صناعة السينما وعندما كانت تتناقش معنا في ميزانيات السينما والغرفة وأحوال السينما تجدها تتحدث بثقافة سياسية، فكانت لها ثقل مهم جدًا وليس لأنها ممثلة".

تابع "ماجدة كانت مهتمة بجميلة بوحيرد وهي من اتفقت مع يوسف شاهين في تحد للرقابة لخروج فيلم يحكي عن بطلة الجزائر، فكنت تشعر أن لديها قضية اهتمت بها".

وأكد أنه كان لدى ماجدة الصباحي، التي غيّبها الموت مساء الخميس عن عمر ناهز 89 عامًا، نظرة للفن المعاصر للحياة كمشاكل الشباب التي قدمتها في فيلم "المراهقات"، فهو موضوع كان صعب جدًا بأن يهتم به أحد".

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