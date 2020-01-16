شيخ الأزهر يلتقي وفد من نادي القضاة

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر ووفد من أعضاء مجلس إدارة النادي، التقى اليوم الخميس، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشيخة الأزهر الشريف.أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر في اللقاء عن تقديرهم وفخرهم وقضاة مصر بدور الأزهر الشريف فى رعايته للفكر الإسلامي المعتدل فى مصر والعالم كله. وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، وفي نشر حقائق الدين والردّ على أباطيل دعاة التفرقة الذين يتاجرون باسم الدين.وأكدوا على دعم جهود فضيلة الإمام الأكبر ومساندة رسالته العظيمة، ليبقى دائمًا الأزهر الشريف حصنًا منيعًا من حصون الأمة الإسلامية، يصدّ عن دينها وهويتها وسلامة كيانها هجمات المبطلين ودسائس الكائدين، وينشر رسالة الإسلام السمحة في الآفاق لتهدي العقول والنفوس إلى الصراط المستقيم.وأكد فضيلة الإمام أن قضاة مصر يضطلعون برسالة سامية في نشر العدل بين الناس بأحكامهم وأنهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنينة لأصحاب المظالم ويحظون بثقة وقبول الجميع لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة.وفي نهاية اللقاء عبر مجلس إدارة نادي القضاة عن تقدير قضاة مصر لفضيلته ودوره الكبير في ترسيخ القيم الدينية واحترام جميع الأديان والتحاور مع الآخر وفقًا لضوابط الحوار وتعاليم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.